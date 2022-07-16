В результате ракетных обстрелов Одессы ранен мужчина
В результате ракетных обстрелов Одессы утром 16 июля, по предварительным данным, травмирован один человек
Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.
"Предварительно установлено 1 пострадавшееий человек. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен осколками в область головы. Проводятся мероприятия направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или другой вред", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в результате ракетных обстрелов Малиновского района г. Одессы огнем охвачено несколько складских помещений площадью около 10 000 м кв. Также поврежден ряд сооружений, прилегающих к месту взрыва.
На месте обнаружили обломки от механизма ракеты. Отмечают, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
- 16 июля российские войска нанесли удар по Николаеву и Одессе.
- Впоследствии правоохранители задержали четырех человек, которые фотографировали в Одессе место попадания российской ракеты. Также в телефонах были фотографии силовиков, блокпостов и инфраструктуры.
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