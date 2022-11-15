Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в результате попаданий повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры на всей территории Украины. Продолжаются аварийные отключения абонентов, чтобы стабилизировать работу энергетической системы.

Тимошенко добавил, что враг выпустил по Украине более 90 ракет, из них 70 сбили силы ПВО.

Как уточнил в эфире Еспресо представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне 15 ноября выпустили по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября.

Враг нанес массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы гремели в Киеве , Львове , Ривном , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb