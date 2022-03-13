В результате ракетной атаки по Ираку жертв нет, - Reuters
В иракском Эрбуле не зафиксировали жертв после ракетного удара с воздуха
Об этом сообщает Reuters .
Местный Министр здравоохранения Саман Барзанджи заверил, что жертв или пострадавших в результате взрывов в иракском Эрбили – нет.
- Ночью 13 марта посольство США, находящееся в иракском Эрбили, подверглось ракетным обстрелам с воздуха.
- Военный журналист Андрей Цаплиенко считает, что Россия причастна к ракетному удару по посольству США в Ираке.
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