В результате ракетной атаки по Ираку жертв нет, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .



Местный Министр здравоохранения Саман Барзанджи заверил, что жертв или пострадавших в результате взрывов в иракском Эрбили – нет.

Ночью 13 марта посольство США, находящееся в иракском Эрбили, подверглось ракетным обстрелам с воздуха.

Военный журналист Андрей Цаплиенко считает, что Россия причастна к ракетному удару по посольству США в Ираке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb