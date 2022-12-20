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В результате ракетного удара РФ по Херсону погиб мирный житель, разрушены школа и здания госучреждений

20 декабря, 2022 вторник
00:16
война с Россией

В понедельник, 19 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону, убив местного жителя, повредив здания местной школы, военной администрации и еще одного госучреждения

Об этом рассказал пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, сообщает в Facebook Херсонский горсовет.

Близкий погибшего мирного жителя рассказал, что мужчина работал таксистом и находился в машине на улице в поисках работы, когда возле машины прилетел российский снаряд.

"Один из российских ударов пришелся на здание местной гимназии – это средняя школа. Снаряд попал в крышу здания", – добавил Плетенчук.

В результате удара по военной администрации разрушена часть здания, а в другое госучреждение оккупанты попали ракетой С300.

Пресофицер комендатуры обороны Херсона также рассказал об оружии, из которого россияне стреляют по городу.

"Одним из основных средств для обстрелов города Херсона остается ракетная система залпового огня "Град", которой россияне постоянно обстреливают город. Враг начал применять ракетную систему противовоздушной обороны С300 против города Херсон, что является достаточно знаковым. Это может означать только то, что они уже пытаются поразить Херсон с большего расстояния, получив отпор на близкой дистанции", - сказал Плетенчук.

  • Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстреле россиянами здания Херсонской ОВА.

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