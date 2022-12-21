В результате ракетного удара РФ по Харьковщине произошло возгорание на промышленном объекте

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .

"Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший в результате вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работать пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания", - написал он.

Также российские оккупанты продолжают обстрелы мирных жителей прифронтовых и приграничных территорий Чугуевского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов области.

Вчера днем, 20 декабря, в результате вражеских обстрелов в Волчанске разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

По словам Синегубова, в целом на линии столкновения продолжаются активные боевые действия.

"Враг пытался пойти в наступление в районе села Масютовка Купянского района, но потерпел неудачу и отступил с потерями. Наши защитники надежно держат позиции и уничтожают живую силу и технику врага", - добавил он.

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 305 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов по области.

В ночь на 20 декабря рашисты нанесли ракетные удары по нефтегазовой инфраструктуре Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb