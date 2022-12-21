В результате ракетного удара РФ по Харьковщине произошло возгорание на промышленном объекте
В Изюмском районе Харьковской области произошел пожар на промышленном объекте. Возгорание возникло после ракетного удара российских войск
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме .
"Продолжается пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе, возникший в результате вражеского ракетного удара. Огонь локализован. На месте продолжают работать пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания", - написал он.
Также российские оккупанты продолжают обстрелы мирных жителей прифронтовых и приграничных территорий Чугуевского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов области.
Вчера днем, 20 декабря, в результате вражеских обстрелов в Волчанске разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
По словам Синегубова, в целом на линии столкновения продолжаются активные боевые действия.
"Враг пытался пойти в наступление в районе села Масютовка Купянского района, но потерпел неудачу и отступил с потерями. Наши защитники надежно держат позиции и уничтожают живую силу и технику врага", - добавил он.
За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 305 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов по области.
- В ночь на 20 декабря рашисты нанесли ракетные удары по нефтегазовой инфраструктуре Харьковской области, в результате чего возник масштабный пожар.
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