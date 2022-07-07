В результате ракетного удара по Торецку погибла семья из трех человек
Россияне обстреляли ракетами частный сектор в Торецке на Донетчине. Под завалами одного из домов нашли тела трех человек
Об этом говорится в сообщении , которое распространил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"Ракета попала прямо в этот дом. Тела разорваны. Дочь, значит, мама и бабушка. Не виноваты ни в чем абсолютно", - сказал местный житель Андрей.
- Около 15 часов мы сообщали, что российские террористы нанесли ракетные удары по Торецку в Донецкой области.
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