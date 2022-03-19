В результате ракетного удара по пригороду Запорожья погибли 9 человек, 17 - ранены, - ОВА
В результате двух ракетных ударов по пригороду Запорожья 18 марта погибли 9 человек, 17 ранены, еще пятеро – травмированы
Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев в видеообращении в Facebook.
По его словам, среди погибших был один работник ГСЧС, среди раненых – трое. Все остальные погибшие и раненые были гражданскими.
Арефьев добавил, в течение 18 марта из региона было эвакуировано 2277 человек (из них 624 - дети).
Пресс-секретарь ОВА добавил, что Запорожье оказывает активное сопротивление войскам РФ.
"В течение суток украинские защитники и защитницы Запорожского края уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения противнику как на переднем крае, так и вглубь его оперативного построения и боевых порядков, в результате чего оккупанты постоянно несут потери среди личного состава и бронированной техники", – сообщил Арефьев.
- 18 марта стало известно, что вблизи Запорожья обстреляли полигон и завод.
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