В результате ракетного удара по пригороду Запорожья погибли 9 человек, 17 - ранены, - ОВА

Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев в видеообращении в Facebook.

По его словам, среди погибших был один работник ГСЧС, среди раненых – трое. Все остальные погибшие и раненые были гражданскими.

Арефьев добавил, в течение 18 марта из региона было эвакуировано 2277 человек (из них 624 - дети).

Пресс-секретарь ОВА добавил, что Запорожье оказывает активное сопротивление войскам РФ.

"В течение суток украинские защитники и защитницы Запорожского края уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения противнику как на переднем крае, так и вглубь его оперативного построения и боевых порядков, в результате чего оккупанты постоянно несут потери среди личного состава и бронированной техники", – сообщил Арефьев.

18 марта стало известно, что вблизи Запорожья обстреляли полигон и завод.