В результате ракетного удара по Одессе выведена из строя взлетно-посадочная полоса аэропорта

Об этом идет речь в телеграме Одесса. Официально.



"В результате ракетной атаки по Одесчине повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", - отметили в сообщении.



В Одесском городском совете напомнили гражданам, что распространение информации о боевых действиях ограничено во времени и должно быть согласовано с военным командованием.

29 апреля оккупанты активизировали воздушную разведку над Одесчиной.

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