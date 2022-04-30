В результате ракетного удара по Одессе выведена из строя взлетно-посадочная полоса аэропорта
Россияне 30 апреля нанесли ракетный удар по району Одессы и вывели из строя взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта, сделав невозможным ее дальнейшее использование
Об этом идет речь в телеграме Одесса. Официально.
"В результате ракетной атаки по Одесчине повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", - отметили в сообщении.
В Одесском городском совете напомнили гражданам, что распространение информации о боевых действиях ограничено во времени и должно быть согласовано с военным командованием.
- 29 апреля оккупанты активизировали воздушную разведку над Одесчиной.
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