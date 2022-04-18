В результате ракетного удара по Краматорску разрушены 8 жилых домов и образовательное заведение, - ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в telegram.

По его словам, жертв среди мирного населения не зафиксировано, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электрические и газовые сети.

"Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Потерпели разрушения по меньшей мере восемь жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты. Артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь. Наиболее интенсивный огонь враг вел на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях - написал Кириленко.

Число погибших в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, произошедшего 8 апреля, достигло 59 человек.

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