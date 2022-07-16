В результате ракетного удара по Краматорску 15 июля повреждены жилые дома и инфраструктура

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Повреждены 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры - таковы окончательные последствия вчерашнего удара по Краматорску. На этот раз россияне применили против гражданских ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом", - сказал Кириленко.

По данным Википедии, Торнадо-С – это модернизированный РСЗО 9К58 "Смерч". Система может включать в себя боевую машину с неуправляемыми реактивными снарядами или корректируемый реактивный снаряд, который может быть начинен отделяемой осколочно-фугасной частью.

"Удары по городам в относительном тылу — сознательный выбор россиян, стремящихся посеять панику. Краматорск — особенно лакомая мишень, ведь это временный административный центр области. Все, кто до сих пор остается в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности", - добавил глава области.

В Донецкой области утром 14 июля оккупанты нанесли авиаракетные удары по промзоне Краматорска и оставили часть города без электричества.

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