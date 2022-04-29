В результате ракетного удара по Фастову 28 апреля два человека попали в больницу

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.



"28 апреля около 20 часов россияне нанесли ракетный удар по городу Фастов. Было попадание по инфраструктурным объектам города. В настоящее время пожар локализован", - написал он.



Павлюк сообщил, что в результате обстрела пострадали.



"Два человека госпитализировали с ранениями средней тяжести", - подытожил глава ОВА.

28 апреля крылатые ракеты российских кафиров ударили по Фастову в Киевской области.