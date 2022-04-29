В результате ракетного удара по Фастову 28 апреля два человека попали в больницу
Два человека госпитализировали после ракетного удара по инфраструктурным объектам города 28 апреля Фастов Киевской области
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.
"28 апреля около 20 часов россияне нанесли ракетный удар по городу Фастов. Было попадание по инфраструктурным объектам города. В настоящее время пожар локализован", - написал он.
Павлюк сообщил, что в результате обстрела пострадали.
"Два человека госпитализировали с ранениями средней тяжести", - подытожил глава ОВА.
- 28 апреля крылатые ракеты российских кафиров ударили по Фастову в Киевской области.
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