В результате ракетного удара по аэропорту Винницы погиб один человек, ликвидирован пожар на складе

Об этом сообщает Эспреcо.TV со ссылкой на ГСЧС Украины.



Около 13:35 из-за ракетных ударов российских оккупантов на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, разрушено административное здание.



Более ста спасателей и двух десятков единиц техники были привлечены к ликвидации последствий ракетных ударов.



По состоянию на 14:35 из-под завалов деблокировали четырех человек, один из них погиб.



В 15:34 пожар на складе был ликвидирован, а работы на завалах админздания продолжаются.

Напомним, 6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что запуск 8 ракет по Виннице произошел ориентировочно с территории Приднестровья.