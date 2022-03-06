В результате ракетного удара по аэропорту Винницы погиб один человек, ликвидирован пожар на складе
Из-за ракетных обстрелов аэродрома в Гавришевке под Винницей спасатели деблокировали четырех человек из-под завалов, один из них погиб, пожар на складе удалось ликвидировать
Об этом сообщает Эспреcо.TV со ссылкой на ГСЧС Украины.
Около 13:35 из-за ракетных ударов российских оккупантов на аэродроме занялся пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Кроме того, разрушено административное здание.
Более ста спасателей и двух десятков единиц техники были привлечены к ликвидации последствий ракетных ударов.
По состоянию на 14:35 из-под завалов деблокировали четырех человек, один из них погиб.
В 15:34 пожар на складе был ликвидирован, а работы на завалах админздания продолжаются.
- Напомним, 6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что запуск 8 ракет по Виннице произошел ориентировочно с территории Приднестровья.
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