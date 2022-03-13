В результате ракетного удара по аэродрому Кропивницкого погибли семь человек, - ОВА

Об этом сообщил мэр Кропивницкого и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.



"Уважаемые земляки, в результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть семь погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий",- заявил Райкович.

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