В результате ракетного удара по аэродрому Кропивницкого погибли семь человек, - ОВА
12 марта Россия обстреляла аэродром в Кропивницком, погибли семь человек
Об этом сообщил мэр Кропивницкого и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.
"Уважаемые земляки, в результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть семь погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий",- заявил Райкович.
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