В результате ракетного удара оккупантов по Запорожью 8 человек получили ранения, - офис генпрокурора

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Кроме ранений, взрывной волной повреждены окна в четырех вагонах эвакуационного поезда Запорожье-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В четверг, 21 апреля, российская армия нанесла два ракетных удара по городу Зопорожье. В четырех вагонах поезда Запорожье – Львов выбило окна взрывной волной и обломками

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