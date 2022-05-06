В результате ракетного удара оккупантов по Лозовской громаде на Харьковщине погибла пожилая женщина
Россияне 5 мая нанесли ракетный удар по селу на Харьковщине, в результате чего пострадал частный дом и погибла пожилая женщина
Об этом в фейсбуке написал мэр Лозовой Сергей Зеленский.
"Вчера, 5 мая, село в Надеждовском старостинском округе подверглось ракетным обстрелам", - отметил он.
В результате пострадал частный дом и погибла женщина 1935 года рождения.
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