В результате ракетного обстрела Лозовой россиянами убит мужчина, еще 9 человек ранены

Об этом идет речь в Telegram МВД.



Вчера, 22 марта, оккупант нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.



"Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждены около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности школа и детсад. Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 марта российские оккупанты ракетами дальнего действия обстреляли жилые дома и детсад в городе Лозовая, Харьковской области.