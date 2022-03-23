В результате ракетного обстрела Лозовой россиянами убит мужчина, еще 9 человек ранены
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой, Харьковской области. В результате повреждены 20 домов, погиб мужчина, еще 9 человек ранены.
Об этом идет речь в Telegram МВД.
Вчера, 22 марта, оккупант нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.
"Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждены около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности школа и детсад. Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии", – говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что 22 марта российские оккупанты ракетами дальнего действия обстреляли жилые дома и детсад в городе Лозовая, Харьковской области.
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