В результате провокации россиян часть Энергодара осталась без воды, - мэр
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что из-за вооруженных провокаций со стороны россиян часть города осталась без воды
Об этом он написал в телеграмме.
По его словам, местные жители сообщили, что оккупанты обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища. В то же время российские военные запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.
Мэр заявил, что пока неизвестно, что именно повреждено и насколько серьезно.
- 6 сентября в результате взрыва Энергодар временно остался без света и воды.
- Ранее Главное управление разведки сообщало, что кафиры планируют очередной провокационный обстрел Энергодара и ЗАЭС.
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