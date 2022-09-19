В результате провокации россиян часть Энергодара осталась без воды, - мэр

Об этом он написал в телеграмме.

По его словам, местные жители сообщили, что оккупанты обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища. В то же время российские военные запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.

Мэр заявил, что пока неизвестно, что именно повреждено и насколько серьезно.

6 сентября в результате взрыва Энергодар временно остался без света и воды.

Ранее Главное управление разведки сообщало, что кафиры планируют очередной провокационный обстрел Энергодара и ЗАЭС.

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