В результате пожара в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ в Твери погибли 17 человек

Об этом сообщили в правительстве Тверской области.

Отмечается, что во время пожара в здании центрального НИИ погибли 17 человек. Пока удалось идентифицировать лица пяти погибших. Продолжается разбор завалов.

Пожар произошел 21 апреля. В результате возгорания обрушилась кровля по всей площади здания. С огнем удалось справиться только утром 22 апреля. Предварительно причиной пожара назвали аварию в электросети.

21 апреля сообщалось, что в результате пожара в НИИ Минобороны РФ в Твери погибли 7 человек.

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