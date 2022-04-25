В результате пожара в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ в Твери погибли 17 человек
В российской Твери в результате пожара в научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны РФ погибли 17 человек
Об этом сообщили в правительстве Тверской области.
Отмечается, что во время пожара в здании центрального НИИ погибли 17 человек. Пока удалось идентифицировать лица пяти погибших. Продолжается разбор завалов.
Пожар произошел 21 апреля. В результате возгорания обрушилась кровля по всей площади здания. С огнем удалось справиться только утром 22 апреля. Предварительно причиной пожара назвали аварию в электросети.
- 21 апреля сообщалось, что в результате пожара в НИИ Минобороны РФ в Твери погибли 7 человек.
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