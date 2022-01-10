В результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 19 человек
В жилом доме в Нью-Йорке в результате пожара погибли 19 человек, среди них - девять детей
Об этом сообщает BBC .
По меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, погибли в результате пожара в 19-этажном жилом доме в Нью-Йорке.
По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, еще 32 человека были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Комиссар пожарной охраны Дэниел Нигро заявил, что они обнаружили жертв на каждом этаже здания, а задымление было "беспрецедентным". Он добавил, что из-за количества погибших это стало самым плохим пожаром в Нью-Йорке за последние 30 лет.
Пожар возник в воскресенье, 9 января, в квартире, охватывающей второй и третий этажи многоквартирного дома в Бронксе. Около 200 пожарных тушили пламя, которое, по версии чиновников, вспыхнуло из-за неисправного электронагревателя.
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