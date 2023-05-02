Об этом сообщило издание Turan Times.

На территории газоперерабатывающего завода АО "CNPC -Актобемунайгаз " месторождения Жанажол произошел пожар. 1 мая в 15:55 произошло возгорание на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода, в результате чего четверо работников предприятия получили серьезные травмы. Все они были доставлены в больницу с ожогами.



"Четыре рабочих, получивших ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое", - проинформировала администрация Актюбинской области.