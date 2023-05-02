В результате пожара на газоперерабатывающем заводе в Казахстане работники предприятия получили серьезные травмы
Во второй половине дня 1 мая на территории газоперерабатывающего завода месторождения Жанажол в Казахстане произошел пожар, четверо рабочих экстренно госпитализированы
Об этом сообщило издание Turan Times.
На территории газоперерабатывающего завода АО "CNPC -Актобемунайгаз " месторождения Жанажол произошел пожар. 1 мая в 15:55 произошло возгорание на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода, в результате чего четверо работников предприятия получили серьезные травмы. Все они были доставлены в больницу с ожогами.
"Четыре рабочих, получивших ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое", - проинформировала администрация Актюбинской области.
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