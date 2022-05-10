В результате повторного вечернего ракетного обстрела Одессы горит торговый центр: 6 человек пострадали
Ракетный удар по Одессе нанесли российские оккупанти 9 мая примерно в 22:35
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
В штабе журналистов сообщили, что одна из ракет попала в крупный торговый центр. Там начался пожар.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела в торговом центре шесть человек пострадали.
Факт обстрела также подтвердил Общественному пресс-секретарю Одесской ОВА Сергей Братчук. Он коротко отметил, что в результате вечернего ракетного удара в Одессе вспыхнул пожар в одном из ТРЦ.
- Отметим, что это второй обстрел Одесщины вечером 9 мая. Ранее Россия нанесла ракетный удар с самолета по Одесской области, было выпущено три ракеты типа "Кинжал". Разрушены 5 зданий туристической инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека.
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