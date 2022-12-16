Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци в телеграмме.

"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными теплотягами.

"Посадка и высадка продолжается из-за подземных переходов", - подчеркнули в ведомстве.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин информирует, что поезда не будут отменяться, несмотря на отсутствие электроэнергии.

"Никакого поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", - добавил Камышин.

Пресс-служба Kyiv City Express пишет, что есть краткосрочное обесточивание по Дарнице.

"Кольцевая электричка продолжает движение, возможны задержки в пределах 25 минут на отдельных участках из-за лоскутного обесточивания. Если ситуация с током ухудшится, выведем 5 резервных дизель-поездов", - написали в сообщении.

Также на Дарницком и Центральном вокзале посадка на все рейсы продолжается из-за подземных переходов.

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут быть люди