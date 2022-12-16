В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков обесточен, - Укрзализныця
Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры 16 декабря
Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци в телеграмме.
"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными теплотягами.
"Посадка и высадка продолжается из-за подземных переходов", - подчеркнули в ведомстве.
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин информирует, что поезда не будут отменяться, несмотря на отсутствие электроэнергии.
"Никакого поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", - добавил Камышин.
Пресс-служба Kyiv City Express пишет, что есть краткосрочное обесточивание по Дарнице.
"Кольцевая электричка продолжает движение, возможны задержки в пределах 25 минут на отдельных участках из-за лоскутного обесточивания. Если ситуация с током ухудшится, выведем 5 резервных дизель-поездов", - написали в сообщении.
Также на Дарницком и Центральном вокзале посадка на все рейсы продолжается из-за подземных переходов.
- Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.
- Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут быть люди
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.2
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное