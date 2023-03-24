В результате попадания российской ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке погибли три человека
В результате попадания российской ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке погибли три человека - прокуроры фиксируют последствия
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 марта 2023 в 01:00 армия РФ обстреляла из ЗРК С-300 г. Константиновку. Отмечается, что одна из ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая – вблизи него.
Под завалами погибли три женщины, которые были внутриперемещенными лицами из г. Бахмута, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.
"На месте работают правоохранители. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
- На протяжении суток российская армия атаковала Донбасс, повреждены дома и предприятие. От вооруженной агрессии РФ 21 марта погибли 4 человека, 5 получили ранения.
- За сутки 22 марта российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области, по меньшей мере четверо потерпели поражение разной степени тяжести.
- За минувшие сутки, 23 марта, в результате военных действий российской армии трое жителей мирных населенных пунктов Донецкой области погибли , пятеро получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.98
Покупка 37.98Продажа 38.78
-
EUR
Покупка 40.57Продажа 41.51
- Актуальное
- Важное