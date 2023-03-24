В результате попадания российской ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке погибли три человека

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 марта 2023 в 01:00 армия РФ обстреляла из ЗРК С-300 г. Константиновку. Отмечается, что одна из ракет попала в здание Пункта несокрушимости, а другая – вблизи него.

Под завалами погибли три женщины, которые были внутриперемещенными лицами из г. Бахмута, г. Часов Яр и с. Опытное Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"На месте работают правоохранители. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.