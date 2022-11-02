В результате полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 43 медийщика

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины ( НСЖУ ).

По информации НСЖУ, а также данным Офиса генпрокурора и Министерства культуры Украины, среди 43 медийщиков погибли восемь журналистов, выполнявших свои профессиональные обязанности. Также среди погибших есть 13 медийщиков, ставших гражданскими жертвами, и 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.

Учитывая это, Международная федерация журналистов, в которую входит и НСЖУ, призвала правительства, журналистов и медиагруппы всего мира поддержать одобрение новой Международной Конвенции о безопасности и независимости журналистов и других медиапрофессионалов.

Конвенция необходима, ведь журналисты ежедневно сталкиваются с угрозами их жизни. Они остаются безнаказанными и приводят к гибели медийщиков. Эти угрозы усугубляются во время войны, в том числе на фронтовых территориях.

"Журналисты – важны! Важны потому, что важна правда, которая без журналистов и СМИ остается скрытой от людей. Право на журналистскую профессию должно быть обеспечено даже во время войны!" - подчеркивает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Отмечают, что в проекте Конвенции отдельный раздел посвящен правам медийщиков, освещающих войны и военные конфликты. В частности, отмечают, что государства-участники вооруженного конфликта должны уважать профессиональную независимость и права журналистов и других работников СМИ и делать все возможное, чтобы журналисты и другие представители СМИ могли спокойно выполнять свою работу без неправомерного вмешательства третьих сторон.