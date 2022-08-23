В результате полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 374 ребенка, - Офис генпрокурора
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине по состоянию на утро 23 августа погибли по меньшей мере 374 ребенка, по меньшей мере 723 получили ранения различной степени тяжести
Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.
Больше детей пострадало в восточных областях Украины:
- Донецкая область - 388 детей;
- Харьковская область - 202 ребенка;
- Киевская область - 116 детей;
- Черниговская область - 68 детей;
- Николаевская область - 65 детей;
- Луганская область - 61 ребенок;
- Херсонская область - 55 детей;
- Запорожская область - 41 ребенок.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечает ведомство.
В частности, во львовской больнице скончалась 15-летняя девочка, которая 4 августа получила тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов города Торецк.
Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2328 учебных заведений, из них разрушены 289.
- По состоянию на 3 июля количество погибших в Украине детей в результате российской агрессии составляло по меньшей мере 344 ребенка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.49Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное