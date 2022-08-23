В результате полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 374 ребенка, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

Больше детей пострадало в восточных областях Украины:

Донецкая область - 388 детей;

Харьковская область - 202 ребенка;

Киевская область - 116 детей;

Черниговская область - 68 детей;

Николаевская область - 65 детей;

Луганская область - 61 ребенок;

Херсонская область - 55 детей;

Запорожская область - 41 ребенок.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечает ведомство.

В частности, во львовской больнице скончалась 15-летняя девочка, которая 4 августа получила тяжелые ранения в результате вражеских обстрелов города Торецк.

Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2328 учебных заведений, из них разрушены 289.

По состоянию на 3 июля количество погибших в Украине детей в результате российской агрессии составляло по меньшей мере 344 ребенка.