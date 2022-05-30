В результате полномасштабной войны России в Украине погибли 243 ребенка, еще более 444 ранены

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

В общей сложности более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 109, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", – говорится в сообщении.

29 мая в результате артиллерийского обстрела врагом с. Миролюбовка Херсонского района Херсонской области погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.

Напомним, оккупанты за неделю вывезли в фильтрационный лагерь почти 3 тыс. мариупольцев, из них 300 - дети, - Денисова

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