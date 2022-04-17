В результате полномасштабной войны России против Украины погибли 202 ребенка, более 361 получили ранения, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 202 ребенка и более 361 пострадали. Оккупанты повредили 1018 учебных заведений, из которых 95 разрушили полностью
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены", - заявили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательны, ведь идет работа их установления в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Киеве – 16, Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, Сумской – 16, Житомирской – 15.
Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами в Бучанском районе Киевской области, обнаружили тело 14-летнего мальчика.
В результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области 15 апреля погиб 15-летний подросток.
В Изюмском районе Харьковской области 16 апреля россияне обстреляли автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из Изюма. Ранение получила 15-летняя девочка.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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