В результате полномасштабной войны РФ против Украины пострадало 367 детей и повреждено 1141 учебное заведение, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабного вторжения России в Украине погибли 205 детей, еще 367 получили ранения. Оккупанты повредили 1141 украинское учебное заведение, в том числе 99 разрушили полностью
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось - 205. Выросло количество раненых - 367", - отметили ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательные, поскольку их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По информации ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 118, Киевской - 108, Харьковской - 91, Черниговской - 54, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 25, Сумской - 16, Житомирской – 15.
В частности, 14 марта в лесополосе близ Захаровки Киевской области на неустановленной взрывчатке взорвался гражданский автомобиль, на котором семья пыталась эвакуироваться в безопасное место. В результате 8-летний ребенок получил ранение, а его мать погибла.
В селе Шандриголово в Донецкой области 18 апреля во время российского артиллерийского обстрела 16-летняя девушка получила ранения.
В результате обстрела Преображенки Запорожской области 18 апреля была ранена 14-летняя девочка.
Во время ракетного удара по Львову 18 апреля получил ранение 3-летний ребенок.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью", - рассказали ювенальные прокуроры.
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