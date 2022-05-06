В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 223 ребенка, более 408 получили ранения
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 223 ребенка, более 408 пострадали. Россияне повредили 1607 украинских учебных заведений, 121 из которых полностью разрушили
Об этом в телеграме сообщил Офис генпрокурора.
"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 631 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным погибли 223 ребенка, ранены более 408", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательные, ведь их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15.
Так, 5 мая в результате российского обстрела Фельдман-Экопарка в Лесном Харьковской области погиб 15-летний волонтер, который помогал кормить и эвакуировать животных.
Также 5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки Новоселовки Покровского района Донецкой области погиб 17-летний юноша.
"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1607 учебных заведений. При этом 121 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
- 5 мая на Харьковщине оккупанты убили подростка и тяжело ранили двух человек, которые эвакуировали из Фельдман-Экопарка буйволов.
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