В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 223 ребенка, более 408 получили ранения

Об этом в телеграме сообщил Офис генпрокурора.



"По состоянию на утро 5 мая 2022 года более 631 ребенка пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным погибли 223 ребенка, ранены более 408", - подчеркнули ювенальные прокуроры.



Данные не окончательные, ведь их еще устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15.



Так, 5 мая в результате российского обстрела Фельдман-Экопарка в Лесном Харьковской области погиб 15-летний волонтер, который помогал кормить и эвакуировать животных.



Также 5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки Новоселовки Покровского района Донецкой области погиб 17-летний юноша.



"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1607 учебных заведений. При этом 121 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

5 мая на Харьковщине оккупанты убили подростка и тяжело ранили двух человек, которые эвакуировали из Фельдман-Экопарка буйволов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb