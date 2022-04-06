В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 167 детей, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора.



По состоянию на утро 6 апреля 2022 года в результате полномасштабного вторжения России погибли 167 детей, более 279 получили ранения различной степени тяжести.



Данные не окончательные, ведь идет их установка в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, в частности в Мариуполе, на отдельных территориях Киевщины, Черниговщины и Луганщины



По полученной информации, больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Киевской - 78, Донецкой - 81, Харьковской - 64, Черниговской - 49, Николаевской - 39, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.



Так, 25 марта в Харьковской области в результате российских обстрелов жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка погибла 13-летняя девочка. Также 4 апреля во время обстрелов оккупантами Авдеевки в Донецкой области получили ранения двое малолетних детей.



Мать-воспитательницу детского дома семейного типа вместе с ее восемью детьми-воспитанниками, тремя собственными детьми и тремя приемными принудительно вывезли из Мариуполя Донецкой области в Саранск в РФ.



Кроме того, российские бомбардировки и обстрелы повредили 927 украинских учебных заведений, 83 из которых разрушили полностью.

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