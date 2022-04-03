В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 158 детей, более 258 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора.



"Более 416 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. По состоянию на утро 3 апреля 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 158 погибших. Возросло количество раненых – их более 258", - отметили ювенальные прокуроры.



Данные не окончательные, ведь идет их установка в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, в частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.



По официальной информации ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.



В частности, 30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевщины тяжелые ранения получила 14-летняя девочка.



Во время взрыва неизвестного устройства на понтонном мосту возле села Припутни на Черниговщине 1 апреля в автомобиле погибли два человека, еще двое получили ранения, из которых один - подросток.



С начала полномасштабной войны против Украины российские бомбардировки и обстрелы повредили 869 учебных заведений, 83 из них разрушили полностью.

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