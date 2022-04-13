В результате полномасштабной войны РФ против Украины погиб 191 ребенок, более 340 получили ранения, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погиб 191 ребенок и более 340 пострадали. Россияне повредили 957 украинских учебных заведений, в том числе 88 полностью разрушили
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"По состоянию на утро 13 апреля 2022 года более 540 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести", - заявили ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь идет установление их в местах боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По полученной информации, больше детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой - 113, Киевской - 102, Харьковской - 79, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, Сумской - 16, Житомирской областях – 15.
Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бородянки и Королевки Киевской области, обнаружили обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика.
В Харькове 11 апреля россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру, убив полуторамесячного ребенка и 12-летнего подростка. Еще четверо детей 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.
В Херсонской области 11 апреля в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения.
"Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 957 учебных заведений, из них 88 разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.
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