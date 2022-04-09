В результате полномасштабной войны против Украины погибли 176 детей, более 324 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



"Более 500 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 176 детей погибли и более 324 получили ранения", - подчеркнули ювенальные прокуроры.



Данные не окончательные, поскольку идет установка их в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



По имеющейся информации, больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой - 102, Киевской - 91, Харьковской - 76, Черниговской - 50, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.



Так, 8 апреля в результате российского обстрела "Точкой-У" железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области, на территории которого более 4 тыс. человек ожидали эвакуации, погибли пятеро детей и 16 получили ранения. На рэкете, которым бомбили вокзал, было написано "За детей".



Под Гостомелем в Киевской области нашли расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.



В Изюмском районе Харьковской области обнаружили замученные и сожженные тела трех человек, в том числе одного ребенка.



"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.

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