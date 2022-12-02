В результате полномасштабной вооруженной агрессии россиян погиб 441 украинский ребенок
Российские оккупанты, в результате полномасштабной войны в Украине, убили по меньшей мере 441 ребенка, еще более 852 - ранили
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 2 декабря 2022 года более 1293 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет пресс-служба.
В частности, 441 ребенок погиб и более 852 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей на Донетчине – 424, Харьковщине – 266, Киевщине – 117, Николаевщине – 77, а также в Запорожской области – 76 и на Херсонщине – 70, Черниговщине – 68, Луганщине – 64, Днепропетровщине – 33.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавляют в прокуратуре.
Сообщается, что на 2 декабря считается, что 12 472 ребенка депортировали и только 119 - вернули.
Кроме того, в результате обстрелов войск РФ повреждено 2719 учебных заведений, из них 332 - разрушены полностью.
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