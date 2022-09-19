В результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине погибли 390 детей

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграмме .

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 395. В Харьковской пострадавших 219, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26.

18 сентября из-за обстрела оккупантами города Купянск Харьковской области был ранен 11-летний мальчик. В Торецке Донецкой области от обстрела пострадала 12-летняя девочка.

16 сентября из-за обстрела Харькова оккупантами двое детей получили ранения.

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