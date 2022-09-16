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Главная Общество В результате полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли уже 384 ребенка

В результате полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли уже 384 ребенка

16 сентября, 2022 пятница
09:40
Общество

С 24 февраля из-за полномасштабной войны России против Украины пострадали по меньшей мере 1137 детей

Об этом информирует Офис генпрокурора .

По официальной информации ювенальных прокуроров, 384 ребенка погибли, более 753 детей получили ранения.

Эти данные не окончательны, поскольку работа по их установлению на местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 393, Харьковской - 213, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

В частности, в результате обстрела поселка Осиновово Харьковской области 15 сентября двое мальчиков 12 и 13 лет получили ранения. 14 сентября из-за обстрелов Купянска Харьковской области ранения получила 15-летняя девочка.

Также в Офисе генпрокурора напомнили о платформе "Дети войны" , которая помогает разыскать информацию о детях, пострадавших от войны России против Украины.

  • 1 августа в Украине заработал портал "Дети войны", помогающий в поиске детей, пострадавших от вооруженной агрессии России.

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