В результате полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли уже 384 ребенка
С 24 февраля из-за полномасштабной войны России против Украины пострадали по меньшей мере 1137 детей
Об этом информирует Офис генпрокурора .
По официальной информации ювенальных прокуроров, 384 ребенка погибли, более 753 детей получили ранения.
Эти данные не окончательны, поскольку работа по их установлению на местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 393, Харьковской - 213, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.
В частности, в результате обстрела поселка Осиновово Харьковской области 15 сентября двое мальчиков 12 и 13 лет получили ранения. 14 сентября из-за обстрелов Купянска Харьковской области ранения получила 15-летняя девочка.
Также в Офисе генпрокурора напомнили о платформе "Дети войны" , которая помогает разыскать информацию о детях, пострадавших от войны России против Украины.
- 1 августа в Украине заработал портал "Дети войны", помогающий в поиске детей, пострадавших от вооруженной агрессии России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 39.65Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное