В результате полномасштабного вторжения в Украине пострадало 40% молодежи
В Министерстве молодежи и спорта сообщили, что за время полномасштабного вторжения, в результате действий российских оккупантов пострадало 40% украинской юношества
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.
Заместитель министра молодежи и спорта Марина Попатенко во время мероприятия "Дни культуры Крыма в Турции" заявила, что 40% юношества с 24 февраля пострадали от российской войны.
"Более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами и еще около 2 миллионов уехали за пределы страны", - пишет пресс-служба.
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили, разрушили или повредили 98 объектов молодежной инфраструктуры. Этим зданиям нанесли ущерб более чем на 3,4 млн долларов.
Также Попатенко отметила девятилетнюю оккупацию Крыма и наработанную Стратегию восстановления полуострова после деоккупации. В частности, пересмотр гуманитарных политик, в том числе молодежной, направленной на повышение уровня жизни украинцев и внутренне перемещенных лиц, создание рабочих мест, усиление занятости молодежи, содействие вовлечению молодежи в общественную жизнь, адаптацию и решение проблем на деоккупированных территориях.
"Уже сегодня мы можем усиливать связи молодежи Украины, крымскотатарского народа и Турции, что может дать положительные результаты для Украины после деоккупации Крымского полуострова и в его восстановлении", - добавила Попатенко.
- По состоянию на 23 августа за время вторжения России в Украину погибли 133 украинских спортсмена и тренера.
- С 24 февраля по 23 декабря в результате военных действий рашистов в нашей стране погибли 450 несовершеннолетних украинцев и еще 867 получили ранения различной степени тяжести.
- Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 23 декабря известно о 13 613 украинских детях, вывезенных на территорию РФ.
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