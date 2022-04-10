В результате полномасштабного вторжения России в Украине погибли 177 детей, более 336 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора.



"Более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом, по полученным ювенальным прокурорам данным, 176 детей погибли и более 336 получили ранения", - заявили ювенальные прокуроры.



Цифры не окончательны, поскольку идет установка их в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 108, Киевской - 93, Харьковской - 76, Черниговской - 51, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15.



4 марта в селе Нежинского района Черниговской области 14-летний подросток с братом шел в магазин и увидел, как оккупанты его грабят. Ребята пытались сбежать, а россияне их расстреливали в спину из автоматического оружия, убив 14-летнего парня и ранив его брата.



Кроме того, 8 апреля, во время обстрела гражданского автомобиля в селе Карьерное Бериславского района Херсонской области, трое детей получили ранения.



Также 8 апреля в поселке на Днепропетровщине 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате российских обстрелов.



Во время артобстрелов жилого массива в Угледаре Донецкой области 9 апреля был ранен 9-летний ребенок.



"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.

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