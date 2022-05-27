Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.

"По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и более 438 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 151, Киевской – 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, Житомирской – 15.

Оккупанты 26 мая обстреляли из артиллерии Харьков и убили восьмерых мирных жителей. В частности, погибли 5-месячный мальчик с отцом, а мать госпитализировали. Ранены 17 человек, среди них - 9-летняя девочка.

От российских обстрелов поселка Боровское Северодонецкого района Луганщины 25 мая 15-летний парень получил ранение.

"Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1887 учебных заведений. При этом 180 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

26 мая оккупанты обстреляли Харьков, убив восьмерых людей и ранив 17 человек.

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