В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадало более 407 детей и повреждено 1584 учебных заведения

Об этом говорится в телеграмме Офиса генпрокурора.



"Более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным по состоянию на утро 4 мая 2022 года количество жертв-детей за сутки не изменилось - 220. Возросло количество раненых - более 407", - заявили ювенальные прокуроры.



Цифры не окончательные, ведь их устанавливают в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, Житомирской - 15.



Так, 2 мая в результате российских артиллерийских обстрелов Высокополья Бериславского района Херсонской области и попадания двух снарядов в жилой дом тяжелые ранения получила 6-летняя девочка.



"Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведений. При этом 118 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.

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