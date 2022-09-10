В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 383 ребенка

Об этом сообщили в телеграмме.

По информации ювенальных прокуроров, по состоянию на 10 сентября от полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине погибли по меньшей мере 383 ребенка. Более 746 детей получили ранения разной степени тяжести.

Эти данные не окончательны, поскольку работа по их установлению на местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 389, Харьковской - 209, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

Также ОГПУ напомнило о платформе "Дети войны" . С ее помощью можно сообщить и обнаружить всю информацию о детях, пострадавших от полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

1 августа в Украине заработал государственный портал по розыску детей "Дети войны". Благодаря ей украинские родители смогут сообщить или найти информацию о детях, пострадавших от войны, в частности о тех, кто исчез или был депортирован.