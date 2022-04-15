В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 198 детей, более 355 получили ранения, - ювенальные прокуроры
С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 198 детей, более 355 пострадали. Россияне повредили 1018 украинских учебных заведений, из которых 95 полностью разрушили
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательные, ведь в местах активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их еще устанавливают.
Согласно полученной информации, больше всего детей пострадало в Киеве - 16, Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, Сумской - 16, Житомирской – 15.
Во время фиксации преступлений в Тростянце в Сумской области выяснили, что в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний парень. В Александровке на Харьковщине 14 апреля из-за обстрела ранения получили двое детей в возрасте 9 и 11 лет.
"Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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