В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 254 получили ранения, – ювенальные прокуроры

Об этом сообщают ювенальные прокуроры.



"Эти данные не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", - отмечают в сообщении.



Больше всего пострадало детей в Киевской – 75, Донецкой – 71, Харьковской – 56, Черниговской – 46, Николаевской – 31, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях и 16 детей в столице.



"Ориентировочно 18-20 марта вооруженные силы РФ произвели обстрел артиллерией гражданских автомобилей на автодороге в Черниговской области в результате чего погибли 13 человек, двое из которых - дети. 26 марта получили ранения трое детей в результате обстрела г. Мариуполя. 31 марта в результате арты Баштанском районе Николаевской области ранен ребенок", – рассказывают в прокуратуре.

Россияне используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении техники. Подобные случаи фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.