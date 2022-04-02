В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 254 получили ранения, – ювенальные прокуроры
На 2 апреля более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены
Об этом сообщают ювенальные прокуроры.
"Эти данные не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", - отмечают в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Киевской – 75, Донецкой – 71, Харьковской – 56, Черниговской – 46, Николаевской – 31, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях и 16 детей в столице.
"Ориентировочно 18-20 марта вооруженные силы РФ произвели обстрел артиллерией гражданских автомобилей на автодороге в Черниговской области в результате чего погибли 13 человек, двое из которых - дети. 26 марта получили ранения трое детей в результате обстрела г. Мариуполя. 31 марта в результате арты Баштанском районе Николаевской области ранен ребенок", – рассказывают в прокуратуре.
- Россияне используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении техники. Подобные случаи фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное