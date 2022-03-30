В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 145 детей, еще 222 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



Во время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 145 итей, 222 получили ранения. Больше всего несовершеннолетних пострадало в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.



Данные не окончательны, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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