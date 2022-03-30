В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 145 детей, еще 222 получили ранения, - ювенальные прокуроры
С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине погибли 145 детей, 222 пострадали
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
Во время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 145 итей, 222 получили ранения. Больше всего несовершеннолетних пострадало в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.
Данные не окончательны, поскольку невозможно осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.7
-
EUR
Покупка 32.34Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное