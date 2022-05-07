В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 10 врачей и повреждены около 500 медучреждений

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Укринформ .

"Украина - свободное демократическое государство, которое борется и защищает свою свободу. К сожалению, мы защищаем ее, теряя жизнь наших граждан, в том числе и медицинских работников. С начала войны погибли 10 моих коллег, более 40 ранены. Разрушены более 40 больниц, Около 500 больниц повреждены, в них нельзя оказывать медицинскую помощь.Все это нарушает девиз ВОЗ: "Здоровье для всех"", - отметил министр.

По его словам, сейчас Украина не может обеспечить предоставление медицинской помощи жителям временно оккупированных территорий или зон боевых действий. В таких населенных пунктах опасно из-за нарушений россиянами всех конвенций и международного права. Оккупанты используют запретное вооружение, которое приводит к разрушению.

9 марта россияне совершили авианалет на роддом в Мариуполе.

В Мариуполе оккупанты украли из разбомбленной больницы часть уцелевших аппаратов ИВЛ.

В больницах Украины оккупанты уничтожают оборудование , заставляют медиков лечить россиян и не позволяют им эвакуироваться.

6 мая в Северодонецке оккупанты попали в больницу.

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