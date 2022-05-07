В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 10 врачей и повреждены около 500 медучреждений
За время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 10 врачей, уничтожены более 40 медучреждений, еще около 500 повреждены
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Укринформ .
"Украина - свободное демократическое государство, которое борется и защищает свою свободу. К сожалению, мы защищаем ее, теряя жизнь наших граждан, в том числе и медицинских работников. С начала войны погибли 10 моих коллег, более 40 ранены. Разрушены более 40 больниц, Около 500 больниц повреждены, в них нельзя оказывать медицинскую помощь.Все это нарушает девиз ВОЗ: "Здоровье для всех"", - отметил министр.
По его словам, сейчас Украина не может обеспечить предоставление медицинской помощи жителям временно оккупированных территорий или зон боевых действий. В таких населенных пунктах опасно из-за нарушений россиянами всех конвенций и международного права. Оккупанты используют запретное вооружение, которое приводит к разрушению.
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