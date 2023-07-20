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Главная Война с Россией В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек, - глава МВД Клименко

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек, - глава МВД Клименко

20 июля, 2023 четверг
22:11
Война с Россией

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек

Об этом Клименко заявил в интервью Радио Свобода .

"Что касается погибших: у нас на сегодняшний день погибших 31 человек. 29 - это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области", - рассказал Клименко, которого назначили руководителем работ по ликвидации последствий разрушения ГЭС

Он отметил, что окончательный подсчет материальных потерь еще не завершен.

"Очень трудно за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема", - подчеркнул министр.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС. 



 
Николаевщина
Херсонщина
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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