В результате подрыва плотины Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов питьевой воды, – Укргидроэнерго

Об этом сообщил гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Как свидетельствуют спутниковые снимки и видеоматериалы военных, станция восстановлению не подлежит, поэтому нужно будет производить ее демонтаж и строить новую ГЭС.

"Худшее для нас – это то, что мы потеряли 35-40% пресной воды. У нас было до подрыва примерно 16 – 18,6 млн кубокилометров воды. Осталось в русле реки 3 – 3,5 млн кубокилометров воды. То есть вы потеряли более более 15 млн кубокилометров воды", - сказал Сирота.

Он отметил, что такие объемы воды Украина могла потреблять в течение года.

Сирота отметил, что Кабмин в июле утвердил экспериментальный проект восстановления временного гидросооружения. На сегодняшний день проект разработан, дорабатывается сметная документация. Затем будет проведена процедура определения подрядной организации, которая будет осуществлять работы.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.