В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек, 13 из них от утопления

Об этом 18 июня сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Погибли 17 человек. Из них 13 - в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Ненайденным остается 31 человек", - говорится в сообщении.

Также Клименко сообщил, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.

"Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован довоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", - добавил министр.

Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуирован из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.