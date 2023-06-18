В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек, 13 из них от утопления
Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 17 человек, 13 из них в результате утопления, а 4 - от огнестрельных ранений во время эвакуации
Об этом 18 июня сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Погибли 17 человек. Из них 13 - в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Ненайденным остается 31 человек", - говорится в сообщении.
Также Клименко сообщил, что на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населения.
"Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован довоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", - добавил министр.
Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуирован из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
- Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования.
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- По состоянию на вечер субботы, 17 июня, известно о 16 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
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