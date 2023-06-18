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В результате подрыва Каховской ГЭС подтопленным остается 41 населенный пункт

18 июня, 2023 воскресенье
10:42
Война с Россией

На юге Украины в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС остается подтопленным 41 населенный пункт

Об этом в telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Херсонской области на Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксирован уровень 0,7 м.

Сообщается, что подтопленными остаются шесть населенных пунктов на контролируемой властями Украины территории. На временно захваченной россиянами территории – 17 населенных пунктов.

Эвакуировано 2783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных.

Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных.

Также добавляется, что за сутки откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов, с начала работ – 107 тыс. тонн воды из 413 домов и подвалов. Было привезено более 401 тонны воды и 36 597 кг пищевых продуктов и предметов первой необходимости.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт

Фото: telegram-канал ГСЧС

В сообщении также отмечается, что в Николаевской области частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе.

За сутки откачано 426 кубометров воды с территории 21 домовладения. С начала работ откачано 2 тыс. 216 кубометров воды из 130 домовладений.

Эвакуировано 832 человека, в том числе 165 детей.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

  • 12 июня сообщалось о 10 погибших и 20 раненых в Херсонской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Без вести пропавшими считались 35 человек.

  • Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования.

  • По состоянию на 18:00 пятницы, 16 июня, в Херсонской области подтопленными оставались 28 населенных пунктов.
  • По состоянию на вечер субботы, 17 июня, известно о 16 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Общество
Украина
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Херсонщина
ДСНС
Каховка
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Каховская ГЭС
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