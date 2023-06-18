В результате подрыва Каховской ГЭС подтопленным остается 41 населенный пункт

Об этом в telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Херсонской области на Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксирован уровень 0,7 м.

Сообщается, что подтопленными остаются шесть населенных пунктов на контролируемой властями Украины территории. На временно захваченной россиянами территории – 17 населенных пунктов.

Эвакуировано 2783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных лиц и 284 животных.

Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных.

Также добавляется, что за сутки откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов, с начала работ – 107 тыс. тонн воды из 413 домов и подвалов. Было привезено более 401 тонны воды и 36 597 кг пищевых продуктов и предметов первой необходимости.

Фото: telegram-канал ГСЧС

В сообщении также отмечается, что в Николаевской области частично подтоплены 18 населенных пунктов в Баштанском районе.

За сутки откачано 426 кубометров воды с территории 21 домовладения. С начала работ откачано 2 тыс. 216 кубометров воды из 130 домовладений.

Эвакуировано 832 человека, в том числе 165 детей.