Об этом сообщил и.о. генерального директора ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

"Последствия вопиющие. Ориентировочно подтоплено 55 тысяч га лесов, из которых 47 тысяч га – это оккупированные территории", - написал он.

По его словам, оценить ущерб пока сложно, но уже совершенно очевидно, что сосновые леса, которыми засажено левобережье Херсонщины, будут уничтожены. Особенно это касается молодых деревьев в возрасте до 10 лет. В то же время, по мнению Болоховца, большинство животных тоже обречены на гибель.

"Возможно, кому-то удастся зацепиться за островок суши, но подавляющее большинство просто вынесет течением в открытое море. Это олени, косули, дикие кабаны. У ящериц, змей, зайцев, ежей - шансов нет", - написал он.

Также он спрогнозировал затопление регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса", куда вода может добраться через 50 часов после прорыва дамбы.

Болоховец напомнил, что в Днепр попало 150 тонн машинного масла. Осадка смазки на растения ведет к необратимым последствиям в процессе фотосинтеза.

"Это экоцид. А Россия – страна-террорист. Враг должен за это отвечать!" – подчеркнул и.о. генерального директора ГП "Леса Украины".

В результате подрыва Каховской ГЭС произошло затопление зоопарка в оккупированной Новой Каховке . Все животные погибли.

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