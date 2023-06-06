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В результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались 55 тыс. гектаров леса

6 июня, 2023 вторник
17:43
Общество

В результате подрыва Каховской ГЭС, которую россияне совершили 6 июня, под угрозой затопления оказались 55 тысяч гектаров леса. Тамошние животные вряд ли выживут

Об этом сообщил и.о. генерального директора ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец.

"Последствия вопиющие. Ориентировочно подтоплено 55 тысяч га лесов, из которых 47 тысяч га – это оккупированные территории", - написал он.

По его словам, оценить ущерб пока сложно, но уже совершенно очевидно, что сосновые леса, которыми засажено левобережье Херсонщины, будут уничтожены. Особенно это касается молодых деревьев в возрасте до 10 лет. В то же время, по мнению Болоховца, большинство животных тоже обречены на гибель.

"Возможно, кому-то удастся зацепиться за островок суши, но подавляющее большинство просто вынесет течением в открытое море. Это олени, косули, дикие кабаны. У ящериц, змей, зайцев, ежей - шансов нет", - написал он.

Также он спрогнозировал затопление регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса", куда вода может добраться через 50 часов после прорыва дамбы.

Болоховец напомнил, что в Днепр попало 150 тонн машинного масла. Осадка смазки на растения ведет к необратимым последствиям в процессе фотосинтеза.

"Это экоцид. А Россия – страна-террорист. Враг должен за это отвечать!" – подчеркнул и.о. генерального директора ГП "Леса Украины".

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6 июня
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